По информации Министерства экологии и природных ресурсов, сегодня со второй половины дня ожидается резкое изменение погодных условий на территории страны, и в частности, на Абшеронском полуострове ожидаются сильный ветер и дождь, сообщает Интерфакс.

Как заявили в Главном управлении государственной дорожной полиции, в связи с плохой погодой для предотвращения возможных аварий и нежелательных явлений на дорогах ГДП обратилась к водителям и владельцам транспортных средств. ГДП доводит до сведения водителей и владельцев транспортных средств, что перед поездкой нужно еще раз проверить техническое состояние автомобиля, устранить выявленные недостатки и по мере возможности управлять автомобилем в светлое время суток.

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