Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ялчына Васиф оглу Адыгёзалова орденом «Шохрат» за заслуги в развитии музыкального искусства в Азербайджане, передает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ялчына Васиф оглу Адыгёзалова орденом «Шохрат» за заслуги в развитии музыкального искусства в Азербайджане, передает пресс-служба главы государства.
Дата: 2019/11/02 16:15
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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