Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ялчына Васиф оглу Адыгёзалова орденом «Шохрат» за заслуги в развитии музыкального искусства в Азербайджане, передает пресс-служба главы государства.

Minval.az