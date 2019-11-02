Бакинское транспортное агентство (БТА) вновь внесло ясность в недоразумение по поводу информации об изменении тарифа на проезд в столичных маршрутных автобусах в непиковые часы.

Руководитель пресс-службы Агентства Маис Агаев сообщил, что люди неверно поняли информацию.

«Ранее я сообщал, что после завершения перехода к карточной системе в маршрутных автобусах, могут быть определенные изменения. То есть конкретно пока ничего нет, это было высказано просто как мнение.

Некоторые СМИ, ссылаясь на мое сообщение, распространили информацию о том, что якобы цены на проезд в маршрутных автобусах будут повышены. Это вопрос, связанный с ростом цен и не имеющий никакого основания, вызвал серьезное беспокойство у людей.

Заявляю, что речь не идет о каком-то росте цен. С другой стороны, цены регулирует не БТА, а другая соответствующая структура.

Что касается сказанного мной, то, например в турецком городе Измир утром с 06:00 до 07:00 и вечером с 19:00 до 20:00 тарифы на проезд в общественном транспорте снижаются на 50 процентов. Целью этой практики, применяемой с этого года, является поощрение использования в часы пик именно общественным транспортом.

И наша цель – использовать этот опыт, стимулирующий людей на использование общественным транспортом. Еще раз сообщаю, что высказывания об увеличении цен не соответствуют реальности», — цитирует его Тренд.

Minval.az