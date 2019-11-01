В 2023 году в Азербайджане будет произведено 2 063,6 тысяч тонн пшеницы, что на 5% меньше по сравнению с ожидаемым показателем 2019 года.

Как сообщает АПА со ссылкой на пакет госбюджета Азербайджанской Республики 2020 года, в этом году в стране ожидается производство 2170,8 тысяч тонн пшеницы.

Согласно информации, в 2020 году в Азербайджане ожидается производство 2 210,9 тысяч тонн, в 2021 году – 2 218,8 тысяч тонн, а в 2022 году 2 070 тысяч тонн пшеницы.

Отметим, что в 2018 году в стране было произведено 2 042,9 тысяч тонн пшеницы.

Minval.az