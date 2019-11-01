Стоимость проезда в автобусах в часы пик в Баку может измениться.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, разницу в стоимости проезда в часы пик можно ввести только после того, как все автобусы перейдут на карточную систему оплаты, что произойдет к концу года.

М.Агаев подчеркнул, что изменение стоимости проезда в часы пик пока предложено в качестве идеи.

Как прокомментировал Маис Агаев, речь не идет о поднятии цен на проезд:

«Пока ничего конкретного нет, просто была высказана мысль. Речь не идет ни о каком подорожании. Например в турецком городе Измир, утром с 06:00-07:00 и вечером в 19:00-20:00 стоимость проезда в общественном транспорте снижается на 50%. Цель этого опыта — увеличить число пользующихся общественным транспортом в часы пик. Наша цель — использовать подобный опыт для стимулирования использования общественного транспорта».

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