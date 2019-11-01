Главой Администрации президента Азербайджана назначен Самир Нуриев.

Соответствующее распоряжение подписал в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Нуриев родился 9 марта 1975 года в Баку. Окончил Азербайджанский технический университет, получил степень магистра в Университете Дьюка в США (по специальности «Международная политика развития»).

В 2006 году был назначен директором департамента развития предпринимательства в министерстве экономического развития Азербайджана. В 2009 году был назначен заместителем начальника управления государственного архитектурно-исторического заповедника «Ичеришехер», в 2013 году – начальником данного управления.

С апреля 2016 года – директор Госагентства жилищного строительства при президенте Азербайджана, с февраля 2018 года – председатель правления Госагенства жилищного строительства Азербайджана.

Указом президента Ильхама Алиева от 21 апреля 2018 года был назначен председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

Нуриев — член правящей партии «Ени Азербайджан».

Женат, имеет двоих детей.

Minval.az