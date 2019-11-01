Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, днем 31 октября на территории страны произошло изменение погодных условий, выпали осадки, которые в отдельных местах приняли интенсивный характер. В Хыналыге и Шахдаге выпал снег.

Количество выпавших в Лянкяране осадков составило 49 мм (20% месячной нормы), в Сарыбаше (Гах) — 38 мм, в Загатале — 25 мм (25%), в Баку – 17 мм (60%), в Газымамеде — 16 мм (52%), в Забрате -14 (50%), в Бина — 12 (43%), в Пираллахи — 10 мм (42%), в Балакене — 10 мм, в Хачмазе, Губе — 9 мм, в Маштага — 8 мм, в Сумгайыте — 4 мм, в Агсу, Шабране — 6 мм, в Габале, Исмайыллы — 4 мм, в Алтыагадже, Маразе — 3 мм, в Сабирабаде, Шамахы, Кюрдамире, Гусаре, Гырызе — 2 мм, в Халтане, Огузе, Нафталане, Хыналыге, Тертере, Евлахе, Гейчае, Зардабе, Имишли, Джафархане, Билясуваре, Ярдымлы — 1 мм.

Высота снежного покрова в Хыналыге составляет 1 см.

Температура воздуха в Баку снизилась на 4-6 градуса по сравнению с предыдущими днями. Показатели в пределах климатической нормы.

Нестабильные погодные условия, дождь и ветер продлятся до 4 ноября.

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