Пару дней назад председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам труда и социальной политики Хады Раджаблы в рамках интервью поделился мыслями насчет пересмотра статуса о многодетных матерях. Согласно его прогнозам, в самое ближайшее время многодетными матерями будут считаться только те женщины, у которых пятеро детей (а не трое, как было до недавнего времени).

С учетом нашего менталитета подобное предложение не вызвало особого ропота среди населения страны, но все же есть вопросы, которые в этой связи крайне необходимо озвучить, иначе подобная «стимуляция рождаемости» вызовет самую настоящую социальную катастрофу. Кроме того, Х. Раджаблы сказал о том, что в обозримом будущем единоразовые выплаты за рождение ребенка поднимутся до 300 манатов.

Сотрудник «Минвала» обратился за комментариями к экономисту Натигу Джафарлы, который отметил, что правительству следует не повышать единоразовые выплаты за рождение ребенка, а создать механизмы, благодаря которым помощь должны будут получать именно те семьи, которые действительно нуждаются. Необходимы четкие и справедливые индикаторы, благодаря которым малоимущие семьи получат намного больше тех же самых 300 манат. И это будет справедливо. А созданием таких индикаторов должны заняться Кабмин и Минтруда и соцзащиты.

— Тут такое дело, что нельзя к нему подходить с точки зрения уравниловки. Согласитесь, что если ребенок рождается в семье, где уровень доходов приблизительно равняется сумме около 2-3 тысяч манатов, и родители его получают за рождение столько же, сколько и родители ребенка, родившегося в семье, уровень доходов которой – не более чем прожиточный минимум, определенный государством, это несправедливо. Ведь семьи с высоким доходом в этих единовременных выплатах не нуждаются!

— Четкие индикаторы вышеуказанные Вами ведомства будут планировать на основе официальных данных, то есть, в первую очередь, зарплаты. Ведь насколько Вам известно, у нас в стране нет четкой схемы прозрачности доходов, ибо «черная бухгалтерия» пока что не упразднена. Но, тем не менее, люди каким-то образом все же умудряются неплохо зарабатывать. Но если учитывать размер их официальной зарплаты, то опять получится путаница. Как Вы считаете, возможно ли в таких условиях составление четких и правдивых индикаторов?

— Это тоже большая ответственность правительства. Два года назад официально было объявлено о том, что правительство полностью хочет перейти на белую бухгалтерию, так как экономика должна быть белой. Ну, что сказать? Пусть добиваются этого, принимают такие законы и такие стимулирующие шаги, согласно которым больше не будет скрытых рабочих мест. Это тоже ответственность правительства, и поэтому к данному вопросу следует – опять же! — подходить комплексно. Нуждающиеся должны получать больше. Равных позиций в этом вопросе нет, это просто несправедливо, и не даст никакого эффекта. Правительство само должно решить данный вопрос, чтобы в стране не было скрытых рабочих мест, и доходы населения были прозрачными. После этого очень легко будет составлять четкие индикаторы, которые помогли бы людям получить правильную социальную помощь, детские пособия от правительства.

— Не так давно в одном из интервью нашему изданию Вы говорили о размере потребительской корзины, в том числе и детской. На нынешний год размер детской потребительской корзины равняется где-то в районе 146 манатов. Предположим, доведут единоразовые выплаты до 300 манатов, как вещал Хады Раджаблы в недавнем интервью одному из местных СМИ, но граждане рассказывают о том, что данной суммы с трудом может хватить разве что на памперсы и детское питание где-то месяца на два. Может быть, правительству стоит пересмотреть не сколько размер детской корзины, частично переведя ее уровень также и на младенческий, чтобы самый сложный и затратный период жизни ребенка тоже учитывался?

— Если даже единовременные выплаты дойдут до уровня 300 манатов, все равно это проблему семьи никак не решает. И потому выплаты для детей должны стать ежемесячными именно в тех семьях, где остро стоит вопрос нехватки денег. Единоразовая помощь – не выход из положения. Я против этого, потому что этот «ход конем» ни что иное, как дополнительный пиар правительству, которое будет говорить постоянно о том, что, якобы «социальные вопросы решаются». А в принципе, ничего не решается, даже если выплаты за рождение ребенка поднимут до 300 манатов. Ну, будет ребенок сроком на 1,5-2 месяца обеспечен в плане минимальных затрат. А что будет дальше? Ребенок растет, и вместе с ним растет размер его потребительской корзины, растут расходы. А, тем временем, во многих странах мира выплаты на потребности ребенка со стороны государства продолжаются вплоть до 18-ти лет, то есть до его совершеннолетия. Азербайджану следует выработать именно такой дифференциальный подход, чтобы именно малоимущие семьи получили такую помощь от государства. И это возможно, это не очень сложно, если правительство будет грамотно и последовательно работать в этом направлении.

— Журналисты несколько раз за последнее время поднимали вопросы перед депутатами ММ о том, что выплаты со стороны государства по уходу за ребенком должны быть до его совершеннолетия, но депутаты всякий раз отвечали, что этот вопрос не стоит на повестке дня. А, тем не менее, практически по всему миру такая тенденция уже дано. Кроме того, я ознакомилась с информацией по ряду стран, в которых государство не только содержит детей до определенного возраста, но еще и снабжает их имуществом, недвижимостью, выплачивает деньги на их свадьбу в будущем. Хорошим примером служат Арабские Эмираты, Кувейт, то есть страны, живущие на нефтяные доходы. А если наша страна пропагандирует себя именно как нефтяное богатое государство, то почему же у нас нет ни Фондов рождения, накопительных фондов, ни четкого распределения уровня доходов от нефти между гражданами? Ведь все мы имеем право на свою долю, разве нет?

— Честно говоря, возможности богатых нефтью арабских стран и возможности Азербайджана достаточно сильно различаются. Во-первых, и запасы нефти у нас не такие большие, как в этих странах, и добыча не столь сильная и не столь объемная, как у них, и продолжительность добычи рассчитана у них как минимум на ближайшие 50-60 лет, если нефтяная эра до этого момента не подойдет к концу. В Азербайджане же нет таких больших запасов, нет такой большой добычи. И, честно говоря, подход получения всеми гражданами страны прибыли от добываемой нефти я не приветствую. Я думаю, что все граждане страны должны иметь возможность зарабатывать, с учетом возможностей, которые позволяют нефтяные ресурсы страны. Граждане должны иметь право на малопроцентные кредиты, инвестиционные кредиты и так далее. То есть одно дело – постоянно давать, образно говоря, рыбу, а другое дело – научить ловить эту рыбу, дав в руки удочку. Арабские страны, в основном, раздают рыбу. И это не всегда хорошо, это пока что у них есть такая возможность. А представьте, что будет, если эта возможность исчезнет? Например, если цены на нефть упадут до 20 долларов за баррель, так как конец нефтяной эры не за горами. И вот тогда самый большой кризис в мире начнется именно в тех странах, которые не будут готовы к нему.

Азербайджанское правительство должно думать о том, чтобы дать людям эту самую удочку для того, чтобы граждане страны могли сами ловить рыбу, так как наше население очень работоспособное, оно любит зарабатывать деньги. В азербайджанскую казну за последние 16 лет поступило большое количество нефтяных денег, но все они в основном были вложены в инфраструктурные проекты или же «уплыли в коррупцию». И поэтому сейчас нефтяные деньги должны стать опорой для мелких и средних предпринимателей, которые сами хотят работать и зарабатывать. Тогда груз социальной ответственности со стороны государства значительно уменьшится. Но – увы. Наше правительство просто не умеет думать стратегически. Представьте себе: граждане сами начинают заботиться о себе. Появляются частные фонды, помогающие малоимущим. А сейчас вся эта сфера монополизирована государством, и государство со своими обязанностями не справляется. Если во многих странах есть большие НПО, большие фонды, ориентированные на помощь малоимущему населению, на помощь оплаты обучения талантливых детей, активно работают большие компании, проводящие социальные акции, улучшающие их имидж, восприятие и доверие к ним не только со стороны граждан, но и со стороны покупателей, клиентов. И это нормально, когда социальные проекты значительно улучшают имидж бизнеса.

У нас же в стране ничего подобного нет. Государство стало монополистом во всем, и даже в вопросе милосердия. Но оно не справляется со своими обязанностями. И сейчас мне немного боязно смотреть на анормальные процессы, происходящие в стране: все хотят материальной помощи от государства, но никто не требует от государства обязательства в создании таких условий, в которых граждане сами бы смогли содержать не только себя, не только свою семью, но и платить еще налоги от своих заработков и содержать государство тоже. Все хотят, чтобы все было, как в Эмиратах. Но это невозможно, так как бюджет и нефтяные деньги не соответствуют той модели, которая существует в арабских странах. Это путь в никуда. Именно поэтому я говорю о том, что государство обязано создать благоприятные условия, в которых люди сами начнут зарабатывать, создавать Фонды, помогать друг другу, у граждан должна появиться социальная ответственность в сфере бизнеса. Тогда и государству станет намного легче.

— Немного попахивает утопией, особенно с учетом сегодняшних реалий. Хотя, возможно, через энное количество лет будет именно так, как Вы прогнозируете.

— Во многих странах мира этот принцип уже давно работает. В той же самой Восточной Европе, включая Россию, в некоторых странах Западной Европы, в странах Азии – в Японии, Южной Корее. Схемы, о которой я говорю, можно добиться и внедрить ее, просто правительство должно понять одно: надо дать возможность людям самим зарабатывать и чувствовать социальную ответственность. А подходить ко всем жителям страны с позиции уравниловки не только безграмотно, но еще и опасно.

— Насколько мне известно, многодетная мать, если она нигде не работает, то получает минимальную пенсию и пособие размером в 30 манатов на каждого ребенка. Хады Раджаблы заявил о том, что планка многодетности будет пересмотрена, и теперь многодетной матерью будет считаться женщина, у которое не трое, а пятеро детей. Если честно, немного непонятно чем руководствуются в парламенте, решив сделать ситуацию еще хуже. Ведь всем известно, что многодетные семьи, как правило, живут за чертой бедности. И что дадут эти лишние 60 манатов семье, в которой будет на 2 детей больше? Может быть, таким образом, в парламенте планируют решить демографическую проблему, ведь согласно последним данным Госкомстата, снова пошел спад в сфере рождаемости? Но ведь при отсутствии грамотной социальной политики, при отсутствии качественной адресной помощи и социальных выплат детям количество малоимущих будет неукоснительно расти? Стоит ли вообще озвучивать в СМИ подобное «новшество», если нет четких программ, предусматривающих обеспечение со стороны государства многодетных семей?

— Честно говоря, насчет рождаемости у нас больших проблем в ближайшем будущем не будет. Я читал прогноз ООН по росту населения в мире. Азербайджан – одна из тех стран, где с ростом населения проблем не ожидается до 2050 года. А потому стимулировать рождаемость не нужно. Нужно обеспечивать качественную жизнь тем, кто уже родился. Им надо помогать. Стимуляция рождаемости не должна быть одной из главных задач правительства. И поэтому не надо ставить задачи перед людьми добиться повышения планки рождаемости, не стоит заставлять их тем самым не думать о будущем и получить в результате какие-то копейки от государства в виде так называемой соцпомощи. Напротив, со стороны правительства должна вестись обширная просветительская работа. Необходима социальная реклама, нужны обязательные разъяснительные работы с населением при помощи средств массовой информации, включая ТВ и радио – на тему создания семьи, планирования детей. У нас общество в этом вопросе абсолютно безграмотное, и всему виной именно социум. Представьте себе: женится молодая пара, у которой затруднительное финансовое положение. И чуть ли ни через полгода тут же начинаются вопросы: а когда рожать собираетесь? Рождается первый ребенок. Тут же следуют вопросы: а когда второго родите? И так – без конца! Наши люди очень зависимы от общественного мнения. Оно тоже должно в корне поменяться. А для этого нужны хорошие, грамотные образовательные, просветительские программы. Нельзя идти только в одном направлении. Да, во всем мире любят детей, но их рождение надо планировать, надо думать о том, что родив ребенка, нужно еще и суметь обеспечить его, дать ему образование. И потому подход к рождению детей должен быть комплексным. Иначе уровень бедности в стране увеличится.

Яна Мадатова

Minval.az