«Вы молоды, одному 37, другому 38 лет. Сегодня в Азербайджане проводится политика омоложения».

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с новыми главами Исполнительной власти Евлаха и Хачмазского районов.

«Это естественно, поколения меняются, выдвигаются люди с новым мышлением. Это – естественный процесс и мы не можем оставаться в стороне от него. Однако должен сказать, что это не должно принимать характер кампании, так как мне сообщают, что некоторые пытаются превратить это в кампанию. И пытаются направить ее против испытанных, опытных людей старшего возраста. Я не допущу этого. Мне известно, кто на что способен, у кого какие заслуги были и имеются на сегодняшний день. Поэтому в Азербайджане необходимо создать единство между опытом и динамизмом молодежи. Благодаря этому синтезу мы можем добиться прекрасных результатов. Кроме того, старшему поколению следует делиться опытом. Поэтому каждый должен знать, что я не могу допустить этой кампании. Люди, имеющие определенные заслуги, конечно, получают оценку со стороны государства, и мы не допустим кампании. Вместе с тем, естественно, должен идти процесс омоложения, причем речь здесь идет не только о возрасте, но и мышлении, подходе к работе. Вам, как назначенным мною кадрам, следует работать так, чтобы жители и Евлаха, и Хачмаза выражали признательность. Если вы не оправдаете этого доверия, то я освобожу вас от работы и накажу», — сказал Ильхам Алиев.

Minval.az