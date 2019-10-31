«Следует усилить общественный контроль в районах. Подготовьте соответствующие предложения для достижения этого. Нам необходимо привлечь общественность в нашу общую работу. С тем, чтобы представители общественности прилагали свои усилия, а также контролировали вашу работу и работу государственных органов. Если мы добьемся этого, то случись тот или иной негативный факт, мы тут же узнаем об этом и примем необходимые меры».

Об этом президент Ильхам Алиев заявил, принимая Анара Тагиева в связи с назначением главой Исполнительной власти города Евлах и Эльнура Рзаева в связи с назначением главой Исполнительной власти Хачмазского района.

«Зачастую из районов поступает информация о том, что, мол, все отлично, все хорошо, мы осуществляем всю работу здесь на самом высоком уровне. Но если взглянуть поглубже, то убеждаешься в том, что это не так, что некоторые главы исполнительной власти передают ложную информацию. Они передают ложные рапорты для того, чтобы показать себя или же скрыть недостатки, предоставляются сведения, не отражающие реального положения вещей в связи с развитием районов, существующими проблемами. Поэтому я тоже часто совершаю поездки в районы, чтобы услышать от людей об этих проблемах. Мы должны решать их. Если кто-то пытается замаскировать проблемы, то ошибается. Поручаю вам: проблемы имеют место в любой стране, нам не следует скрывать их. Напротив, их надо выявлять», — отметил глава государства.

«Я неоднократно обращался к представителям медиа, говорил им о том, что они являются моими помощниками. В некоторых случаях я узнаю о невыносимом положении из медиа», — добавил президент Азербайджана. «Хочу коснуться последнего события: в Шамахинском районе произошло землетрясение, туда выделены крупные средства. Я побывал там, вручил гражданам ключи от новых домов. Тем не менее, вижу недавно по телевизору, что половина школьного здания обрушилась, есть трещины. Дети боятся ходить туда. Хорошо, прошло восемь месяцев, неужели невозможно сделать это. Выделены средства, дано указание, построено много домов, если школа находится в таком непригодном состоянии, то как можно мириться с этим? Если бы в медиа, по телевизору не прошел данный репортаж, то я не узнал бы. Узнав об этом, я тут же дал указание. Там начнутся работы, и здание школы будет либо снесено и отстроено заново, либо капитально отремонтировано. Поэтому необходим общественный контроль. Вам тоже не следует бояться этого, напротив, общественность должна поддерживать вас», — отметил президент Азербайджана.

Minval.az