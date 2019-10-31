Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) изучает датский опыт борьбы с допингом в любительском спорте. Делегация AMADA приняла участие в международной конференции “Допинг в фитнесе и здравоохранение”, которая прошла в Копенгагене, а также провела ряд встреч с представителями Антидопинговой организации Дании (ADD).

Участники конференции обсудили результаты последних исследований проблемы распространения анаболических стероидов и гормонов роста в спортзалах и фитнесс-центрах, в особенности среди молодежи, причины роста их потребления, и угрозы, которые они создают для здоровья людей. Также на конференции были обсуждены вопросы, касающиеся глобального «черного рынка» анаболических стероидов и гормонов роста, нелегальных путей их распространения, методов борьбы с ними, сотрудничества между антидопинговыми организациями и правоохранительными органами.

«Мы наблюдаем схожие проблемы и в Азербайджане. Особенно тревожным фактом является распространение анаболических стероидов среди молодежи. Их предлагают молодежи в основном в фитнес-центрах и спортивных залах. О колоссальном вреде анаболических стероидов и гормонов роста для человеческого здоровья говорят результаты многочисленных исследований», — сказала директор AMADA Шафаг Гусейнли по завершении визита в Данию.

По ее словам, ADD является передовой организацией в борьбе с допингом в любительском спорте.

«Мы внимательно изучаем датский опыт и намерены еще активнее противодействовать распространению анаболических стероидов и других запрещенных веществ в спортзалах и фитнес-центрах. Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами в этом направлении», — отметила Ш.Гусейнли (цитата по «Интерфаксу»).

AMADA обменивается информацией о поставщиках и дистрибьютерах стероидов и гормонов роста с соответствующими государственными органами. Также агентство намерено выступить с рядом предложений с целью ужесточить законодательство, регулирующее распространение анаболических стероидов и гормонов роста в стране.

Minval.az