Сегодня председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с делегацией во главе со специальным представителем Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Как говорится в сообщении Госкомитета, в ходе встречи дипломату была предоставлена подробная информация об истории и нынешнем состоянии армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Было отмечено, что Армения продолжает оккупационную политику, в результате которой более 1 млн. 200 тыс. человек все еще являются в нашей стране беженцами и вынужденными переселенцами.

Т.Клаар сказал, что приезжал в Азербайджан в прошлом году и поинтересовался положением семей вынужденных переселенцев. Европейский дипломат подчеркнул, что будет стремиться к расширению деятельности в связи с вынужденными переселенцами. Т.Клаар высоко оценил нынешний уровень развития сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями по вопросам, вызывающим взаимный интерес.

Minval.az