«Реализуемые вместе с братским Азербайджаном совместные энергетические и транспортные проекты позволили нам создать регион стабильности от Кавказа в направлении Анатолии».

Как сообщает АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.

Президент Турции сказал, что эти проекты превратили регион в центр мира по энергетическим вопросам.

«Совместным сознанием и стратегическим видением, добавив к нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум Транс-Анатолийский газопровод, осуществляемый совместно с Грузией и Азербайджаном, мы превратили наш регион в центр по энергетическим вопросам. Мы сделали важный шаг и в транспортной сфере. Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в этом плане является историческим моментом. В результате открытия этой железнодорожной линии три дружественных страны стали связанными друг с другом. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс представляет собой важную линию в самом сердце коридора от Лондона до Китая», — отметил Эрдоган.

Minval.az