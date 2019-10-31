31 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией, во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Как сообщает МО АР, в ходе встречи, на которой состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на линии фронта и на армяно-азербайджанской государственной границе, генерал-полковник З.Гасанов вновь напомнил, что Армения оккупирует 20 процентов территорий Азербайджана, признанной международным сообществом, добавив, что переговорный процесс по сей день остается безрезультатным.

Министр обороны подчеркнул, что деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в переговорах по урегулированию конфликта.

Т.Клаар, в свою очередь, отметив важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в Южно-Кавказском регионе, подчеркнул, что ЕС является сторонником продолжения переговоров в этом направлении.

Minval.az