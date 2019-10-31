Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял Анара Тагиева и Эльнура Рзаева в связи с назначением их на должность главы Исполнительной власти Евлаха и Хачмазского района.

«Основной задачей, стоящей перед вами является обеспечение социально-экономического развития района, который возглавляете. Вы должны быть в постоянном контакте с гражданами, ходить по селам, проводить встречи с сельчанами. Ваша работа не должна быть кабинетной»,- заявил президент в ходе встречи с Рзаевым и Тагиевым.

Глава государства обратился и к другим руководителям Исполнительных властей Азербайджана.

«Все нелицеприятные действия должны быть прекращены, взяточничество и коррупция должны быть искоренены. Я инструктирую вас лично. Если я услышу, узнаю, что вы идете не в ту сторону, вы будете сурово наказаны. Знайте это с самого начала, и пусть все представители и руководители местных исполнительных властей услышат меня»,- заявил глава государства.

Президент также отметил, что в стране должна вестись беспощадная борьба с коррупцией и взяточничеством.

«Эта рана может замедлить наше развитие и подорвать наши планы на будущее. Правда эта проблема имеет место в каждой стране. Главное, как руководство реагирует на нее», — добавил он.

Президент отметил, что прозрачность и честность в Азербайджане должны стать образом жизни каждого государственного чиновника.

«Вы должны жить заботами граждан, знать их проблемы и делать правильный анализ. Какие вопросы могут быть решены на районном уровне, вам необходимо их решить. А если вы не можете решить вопрос своими силами, вам следует обратиться в центральные исполнительные органы, включая Администрацию президента, мы решим существующие проблемы», — подчеркнул президент.

Minval.az