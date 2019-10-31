Глава оппозиционного Национального Совета Джамиль Гасанлы призвал руководство Нацсовета и партии Народного фронта срочно рассмотреть его предложение о переносе митинга 2 ноября.

ИВ города Баку рассмотрела обращение Национального совета относительно митинга и дала согласие на проведение митинга 2 ноября с 15:00 по 17:00 на ул. 28 Мая на территории Гарадагской тренировочно-спортивной базы Спортивного клуба «Нефтчи» в поселке Локбатан.

Дж.Гасанли отметил, что Координационный совет НС решил провести митинг 2 ноября на площади перед станцией метро «28 Мая» или на прилегающей территории, если его не разрешат провести на стадионе «Мехсул».

Дж.Гасанли напомнил о том, что Генпрокуратура и МВД распространили совместное заявление, в котором, они обвинили Национальный совет, и в частности, председателя ПНФА Али Керимли в подготовке к насильственному захвату власти. С учетом всего этого он предложил членам Координационного совета НС перенести митинг, запланированный на 2 ноября.

Minval.az