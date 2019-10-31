Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял Анара Тагиева и Эльнура Рзаева в связи с назначением их на должность главы Исполнительной власти Евлаха и Хачмазского района.

«Хачмазский район обладает большим туристическим потенциалом. Считаю, что в будущем мы должны воспользоваться этой возможностью. Достаточно отметить Набрань. На самом деле это уникальное природное место. Естественно, туристический потенциал там должен отвечать современным стандартам. К сожалению, сегодня это не так», — сказал президент.

Глава государства отметил, что в ходе своего последнего визита в Хачмазский район ознакомился с туристическим потенциалом Набрани, который «не соответствует уровню современного развития Азербайджана».

«Некоторые зоны отдыха очень примитивные, а сервис на низком уровне. Поэтому, этому вопросу необходимо уделять большое внимание. Государство окажет необходимую помощь. Но, местные исполнительные органы также должны уделить большое внимание», — подчеркнул президент.

Minval.az