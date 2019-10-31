«В результате уменьшения осадков и повышения температуры уровень воды в Каспийском море снизился на 18 см по сравнению с прошлым годом».

Как сообщает АПА, об этом сказала председатель Национального исследовательского центра Ирана по Каспийскому морю Сейид Масума Бани Хашими.

Она отметила, что уменьшение осадков в Азербайджане, России и Казахстане привело к падению уровня Каспия.

«В числе основных причин также снижение уровня воды во впадающей Каспийское море реке Волга», — подчеркнула председатель Центра.

Отметим, в Каспийское море вливаются 130 крупных и мелких рек. Среди них основное место занимают реки Волга (80%), Кура (6%) и Урал (5%).

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