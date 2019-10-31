«Утверждения, распространившиеся в социальных сетях о приглашении представителей сексуальных меньшинств в отделения полиции для неформальных встреч по поводу их участия в акциях являются вымыслом».

Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), майор полиции Эльшад Гаджиев. Он отметил, что полиция не нуждается в помощи неуполномоченных законом лиц при обеспечении общественного порядка и безопасности в столице.

«На основании многочисленных и различного содержания обращений граждан в рамках профилактических мероприятий представителей сексуальных меньшинств неоднократно приглашали в полицию для разъяснительных бесед. При этом доводилось до их сведения, что их собрания в различных районах столицы вызывают беспокойство у граждан. Видимо, содержание этих бесед умышленно и целенаправленно доводится до общественности в иной форме», — цитирует его АПА.

Э.Гаджиев подчеркнул, что в соответствии с законодательством страны полиция выполняет свои задачи по обеспечению прав и свобод всех граждан: «Вымышленные утверждения о полиции лиц, действующих по чьему-то заказу это очередная неудачная попытка искусственно создать противостояние между обществом и полицией».

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