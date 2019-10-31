По поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой был отремонтирован дом экс-президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея.

В Фонде Гейдара Алиева сообщили, что ремонтные работы полностью завершены.

Супруга Абульфаза Эльчибея — Халима Алиева, незадолго до своей кончины, направляла Мехрибан Алиевой обращение, в котором попросила помочь с ремонтом их дома в поселке Расулзаде Бинагадинского района Баку.

По поручению Мехрибан Алиевой, Фондом Гейдара Алиева были проведены все необходимые ремонтные работы. При этом в двухэтажном доме с мансардой были реконструированы системы канализации, водоснабжения и освещения. Кроме того, был благоустроен приусадебный участок.

Сын Абульфаза Эльчибея Эртургут Алиев поблагодарил Мехрибан Алиеву.

Minval.az