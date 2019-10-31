Бывшие сотрудники нефтегазовой компании Unaoil Сайрус Ахсани и Саман Ахсани признали себя виновными в даче взяток государственным служащим в Азербайджане, Казахстане, Алжире, Анголе, Конго, Иране, Ираке, Казахстане, Ливии и Сирии в период с 1999 по 2016 год. Об этом 31 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство юстиции США.

Планируется, что граждане Великобритании предстанут перед судом 20 апреля 2020 года. Оба бизнесмена подозреваются в нарушении закона о коррупции за рубежом (FCPA).

В августе в нарушении этого закона также признался 50-летний гражданин Великобритании Стивен Хантер, который ранее работал директором по развитию бизнеса в Unaoil.

Minval.az