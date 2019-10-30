В Азербайджане наблюдается относительно высокий показатель детской смертности. Об этом заявила руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, выступая на семинаре «Первичные услуги здравоохранения и повышение потенциала в борьбе с неинфекционными заболеваниями».

Она отметила, что в Азербайджане на тысячу живорожденных детей приходится 19 летальных случаев, в то время как в странах со средним и высоким уровнем экономического развития этот показатель равен девяти-десяти случаям на тысячу.

В то же время по стране высок показатель и материнской смертности, указала Харманджи. Однако, отметила она, пока не известны точные причины происходящего, предотвратить это не представляется возможным.

«Если женщина умирает от кровотечения, которое можно было предотвратить, то это серьезная проблема. В каждой стране, в том числе в Азербайджане, есть структуры, занимающиеся расследованием смерти матерей. Однако для улучшения ситуации необходимо проводить еще большую работу», — отметила руководитель представительства.

Кроме того. в Азербайджане показатель вскармливания грудным молоком новорожденных в первые полгода жизни составляет 12-14%, указала она. Считая эту цифру очень низкой, Харманджи подчеркнула, что необходимо предпринять меры для роста популярности грудного вскармливания.

Minval.az