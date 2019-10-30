Выросло число посетивших Азербайджан туристов из США.

Как говорится в сообщении Государственного Агентства по туризму, об этом на встрече с делегацией, состоящей из представителей медиа еврейской общины США, туристических компаний и предпринимателей сказал председатель Агентства Фуад Нагиев.

По его словам, за январь-сентябрь текущего года число посетивших Азербайджан американских туристов составило 15 тыс. человек.

«Это означает прирост на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил он.

Minval.az