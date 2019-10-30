Пресс-службы МВД и Генпрокуратуры распространили совместную информацию в связи с митингом оппозиции, назначенным на 2 ноября.

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Согласно информации говорится, что именуемая себя Национальным советом структура обратилась в ИВ города Баку для проведения 2 ноября митинга. Исполнительная власть с учетом запрета на проведение собраний в охраняемых зонах метрополитена предложила им учебно-тренировочную базу «Гарадаг» спортивного клуба «Нефтчи» в поселке Локбатан, однако организаторы вновь распространили информацию о проведении несанкционированной незаконной акции.

МВД и Генпрокуратура предупреждают, что все незаконные действия оппозиционной группы, придерживающейся откровенно враждебной позиции в отношении государственности Азербайджана, будут категорически пресечены. Организаторов акции еще раз предупреждают, что в случае проведения собрания в месте, не предложенном ИВ города Баку, нарушения общественного порядка, в том числе не подчинения законным требованиям представителей власти, нарушения мирной жизни, комфорта населения, нормальной работы транспорта, учреждений, управлений и др., вся ответственность ляжет на них.

В то же время за нарушение законодательства будут приняты меры в соответствии с законом «О политических партиях», нарушившие закон лица будут привлечены к ответственности по соответствующим статьям УК АР».

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