Официальный Баку выразил протест Вашингтону в связи с посещением представителем сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Масиса Маиляном территории США.

«Посол Азербайджана в США довел до Госдепартамента протест азербайджанской стороны. Со стороны нашего посольства также были направлены соответствующие письма спикеру, руководящему составу, главам комитетов Палаты представителей Конгресса США, американскому сопредседателю Минской группы ОБСЕ», — заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Minval.az