Обратившись к президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, замминистра иностранных дел, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев попросил освободить его от должности замминистра иностранных дел.

Об этом сообщает «Тренд» со ссылкой на пресс-службу МИД.

В своем прошении Хафиз Пашаев отметил, что 27 лет своей трудовой деятельности проработал в государственных структурах независимого Азербайджана и, всегда ставя превыше всего интересы нашей страны, делал все от него зависящее для оправдания доверия основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева.

Учитывая призыв привлечь к государственной службе новые и молодые кадры для эффективного осуществления проводимых в Азербайджане под руководством главы государства реформ, Х. Пашаев пошел на этот шаг по собственному желанию.

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