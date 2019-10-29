Идеи гуманизма актуальны как никогда. Об этом заявила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, поэтесса и художница Лейла Алиева, представляя в Третьяковской галерее свой арт-объект, сделанный специально для VIII Московской международной биеннале современного искусства. Об этом сообщает «Вестника Кавказа».

«Мир меняется к лучшему. И для меняя особенно ценно, что и в России, и в Азербайджане в людях много человечности. Именно это особенно важно в наше время. Это то, что нужно миру», — выразила уверенность она.

VIII Московская международная биеннале современного искусства откроется 31 октября 2019 года и продлится до 22 января 2020 года.

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