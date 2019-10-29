Все катимся и катимся… Хотя, похоже, уже скатились. И свидетельством тому являются сегодняшние «важные» новости, выделенные красным шрифтом практически во всех электронных СМИ: Федая Лачин вышла на свободу. Федая Лачин поделилась первыми фото вне тюрьмы. Федая Лачин спела для журналистов. Ура! Важную для страны «новость» — на маншет!

Невольно создается впечатление (во всяком случае для тех, кто не в курсе событий), что на свободу вышла не третьесортная свадебная певичка, ублажавшая уголовный элемент и помогавшая этому элементу сбежать из-под стражи (за что и получила законный срок), а самый настоящий «узник совести», признанный международной организацией Amnesty International – типа Лебедева или Ходорковского. Ну, или на худой конец якутского шамана Александра Габышева, решившего «изгнать Путина», которого после задержания и помещения в СИЗО Amnesty International также признала «узником совести».

Мы просто уверены в том, что наши сотрудники СМИ сумели сделать звонкую рекламу Ф. Лачин, и теперь ее ставка на свадьбах зашкалит до заоблачного размера. Тем более, что сама Лачин уже заявила СМИ о том, что получила первый заказ и в скором времени выступит на свадьбе, которая станет первой после хлебания ею тюремной баланды.

Стоит отметить, что героизация криминальных элементов (а заодно и их пособников) в последнее время стала весьма популярной у представителей наших СМИ. К примеру, практически все издания с удовольствием смакуют новости о Лоту Гули, убийство Ровшана Ленкоранского возвели чуть ли не в статус национальной трагедии. А историю Ф. Лачин и ее криминального сожителя «Годжи» в СМИ преподносили как love story местного разлива. Даже деятели культуры, проникнутые до глубинных основ «любовной историей» своей товарки, загремевшей за решетку за попытку помощи в побеге уголовника, написали обращение к Президенту с просьбой о помиловании Ф. Лачин, как «жертвы любви». А давайте вспомним теперь, за кого эти деятели культуры просили еще? Ни за кого больше! Политически опасно, да и место свое под солнцем терять не хочется. А за «жертву любви» грех не попросить. Опять же – пиар, в СМИ напишут о жесте милосердия.

На самом деле, ситуация весьма плачевная: тут уж не знаешь – смеяться или плакать. С одной стороны, глобальные события социального и политического масштаба, происходящие в стране, в местных СМИ освещаются скупо, да и то – не во всех, а разве что в некоторых. Но стоит только на горизонте замаячить какой-нибудь Федае Лачин – все редакции собираются на пресс-конференциях, в режиме стрельбы из автомата начинают выпускаться новости (жирным шрифтом и на маншете). А ведь в стране ежедневно проходят десятки судов, на которых зачастую выносятся несправедливые приговоры. Но СМИ почему-то молчат, а если уж и пишут, то ограничиваются парой ни к чему не обязывающих строк. Словно нет ни судьбы, ни человека…

На самом деле, то, что мы наблюдаем – самая настоящая трагедия, и, прежде всего, для изданий, вынужденных заполнять свои новостные ленты позитивом и образами таких вот гнусных «героев». И в этом случае нельзя не вспомнить гениального Аверченко, который в рассказе «Корибу» метко забичевал цензуру в СМИ. А как же сегодня Азербайджану не хватает меткого слова, острого пера Мирзы Алекпера Сабира, высмеивающего все пороки общества и тех, кто этим обществом управляет… Хотя, кто знает, какой была бы его судьба, родись он сегодня…

Яна Мадатова

Minval.az