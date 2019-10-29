Завершились работы по реставрации и консервации крепостных стен «Гоша Гала» в Ичеришехер.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе Управления Государственного историко-архитектурный заповедника «Ичеришехер».

Работы проводились известной австрийской компанией «Atelier Erich Pummer GmbH». Согласно проекту, реализация которого началась в середине 2019 года, планировалась реставрация и консервация крепостных стен как с внутренней, так и с внешней стороны (фасада).

В последний раз крепостные стены реставрировались в 1952-1957 гг. В 2011-2012 гг. Управление провело реставрацию на участке крепостных стен протяженностью около 150 метров в северо-западном направлении.

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