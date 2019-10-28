Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.

«Ни у меня, ни у других менеджеров компании намерений продавать свой пакет акций ЛУКОЙЛа нет», — заявил крупнейший совладелец и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (его слова передала пресс-служба ЛУКОЙЛа). Так он прокомментировал информацию СМИ о возможной покупке «Сургутнефтегазом» пакета акций ЛУКОЙЛа, которая появилась в конце прошлой недели. «Я всегда говорил, что акции нашей компании считаю самым эффективным вложением средств. У ЛУКОЙЛа долгосрочные планы, наша стратегия нацелена на постоянный рост акционерной стоимости», — добавил Алекперов.

РБК отмечает, что обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» упали на 5,7% на Московской бирже после заявления Алекперова.

Minval.az