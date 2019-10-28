С целью пресечения загрязнения Каспийского моря и устранения этой проблемы в министерстве экологии и природных ресурсов проведена встреча с участием заинтересованных и ответственных сторон.

Как говорится в сообщении министерства, на встрече, в которой приняли участие представители ОАО«Азерсу», Каспийское морское пароходство Азербайджана, ООО «Азерсун холдинг», управления экологии SOCAR, Международного морского торгового порта, «Сиязан бройлер», ОАО «Саба», Кавказского консервного завода, Бакинской пищевой и масляной фабрики, ООО «Азерйод», туристической базы «Ялама Хазар», «Лотос», «Малибу», «Мешебейи», «Хазар Палас», «Сансет» и других управлений, предприятий и объектов общепита, были обсуждены пути совместного сокращения негативных влияний на экологическую систему Каспийского моря.

Эксперт министерства по окружающей среде Адиль Зейналов сообщил, что в ходе встречи сотрудниками министерства была проведена презентация на тему пресечения загрязнения Каспийского моря, были продемонстрированы современные технологии, применяемые для сведения к минимуму негативного воздействия на море.

Было отмечено, что министерство заинтересовано в установлении сотрудничества для пресечения загрязнения Каспийского моря, анализе трудностей, с которыми сталкиваются предприниматели. Для организации деятельности объектов и предприятий, загрязняющих Каспий, согласно принципам законодательства, а также для тесного сотрудничества с заинтересованными и ответственными сторонами в направлении применения технологических новшеств, были сделаны предложения и даны рекомендации, достигнута взаимная договоренность.

Вновь обратившись к руководителям предприятий и организаций, загрязняющих Каспий, представитель министерства объявил, что несмотря на наличие современных технологий, установке этого оборудования и его использованию не придается должное значение и все еще применяются старые технологические методы. Если за короткий срок не будут осуществлены необходимые работы, то в отношении нарушителей будут предприняты более жесткие и серьезные меры, вплоть до обращений в суд для ограничения деятельности предпринимателей.

Minval.az