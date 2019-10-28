Налоговые органы Азербайджана предлагают вернуть лиц, занимающихся жилищным строительством, к уплате НДС и налога на прибыль (для юрлиц) или подоходного налога (для физлиц ).

Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, направленными для рассмотрения в Милли меджлис (парламент) Азербайджана.

Согласно предложенным поправкам, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан» лица, занимающиеся жилищным строительством, будут лишены прав платить только упрощенный налог, и будут выплачивать НДС и налог на прибыль, если это юрлицо, либо НДС и подоходный налога, если это физлицо.

Ранее лицам, занимающимся жилищным строительством, было дано право платить только упрощенный налог и при этом быть освобожденными от уплаты НДС, подоходного налога, налогов на прибыль и имущество.

В случае, если, эти лица не пользовались правом быть плательщиками упрощенного налога (вне зависимости от площади строящихся зданий), они принимались на учет в качестве плательщиков НДС, а по итогам года выплачивали налог на прибыль.

Текущая система налогообложения жилищного строительства применяется с 1 января 2016 года.

«По мнению налоговых органов, возвращение к системе, которая применялась до 1 января 2016 года, позволит расширить налогооблагаемую базу», — отметили в правительстве.

В случае принятия поправок они вступят в силу с 1 января 2020 года.

Minval.az