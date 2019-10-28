Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Азербайджанской Республике Закари Грос был приглашен в Министерство иностранных дел, где с ним встретился заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

Как говорится в сообщении МИД, на встрече послу Франции была вручена нота в связи с тем, что на прошлой неделе председатель регионального совета Овернь-Рона-Альпы Франции Лоран Вокье в ходе своего визита в Ереван встретился с «министром иностранных дел» созданного Армянской Республикой на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистского режима Масисом Маиляном и вместе с ним подписал «совместную декларацию».

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