Со дня оккупации Зангиланского района Азербайджана Вооруженными силами Армении прошло 26 лет.

29 октября 1993 года армянские военные подразделения завершили оккупацию последнего района вокруг нагорно-карабахского региона — Зангиланского района.

Площадь Зангиланского района, стратегически важной территории, через которую проходила железная дорога Баку-Джульфа-Нахчыван, равна 700 кв. км, население – составляло более 35 тысяч человек.

После оккупации была полностью разрушена станция Миндживан, расположенная на железнодорожной линии Баку-Миндживан-Кафан. До момента оккупации в Зангиланском районе, состоявшем из одного города, одного поселка и 83 сел, функционировало 9 дошкольных учреждений, 19 начальных школ, 15 средних школ, 1 техникум и 1 музыкальная школа, 35 библиотек, 8 домов культуры, 23 клуба и 22 кинозала. В целом, в I Карабахской войне в Зангилан 188 человек стали шехидами. Около 35 000 человек стали вынужденными переселенцами и расположились в различных областях Азербайджана. Во время войны 44 человека пропали без вести, об их судьбе до сих пор ничего не известно.

Сегодня армяне продолжают проводить в Зангиланском районе политику экологического террора.

В результате регулярных пожаров, учиненных армянами, большая часть района превратилась в пепел. Зеленые насаждения, заповедники, ценные породы деревьев полностью вырублены и уничтожены армянами.

После оккупации полностью разрушена Миндживанская станция железнодорожной линии Баку-Миндживан-Гафан. 41 км железнодорожной линии Баку-Нахчыван-Ереван, проходящей через Мехри, попал в блокаду.

Minval.az