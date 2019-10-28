В связи с поступившими в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре оперативными данными, в результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных в городах Гянджа и Исмаиллы на основании соответствующих судебных решений, были раскрыты незаконные действия группы граждан Азербайджанской Республики, занимающихся фальсификацией, незаконной изготовкой и продажей официальных документов, дающих право приема вне Министерства образования и Государственного экзаменационного центра в высшие и средне-специализированные заведения, а также подтверждающих окончание таких учебных заведений.

Как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, в связи с основательными подозрениями в совершении мошенничества отдельными лицами в отношении граждан путем подделки официальных документов в составе организованной преступной группировки против бывшего заведующего кафедрой Физической культуры и гражданской обороны лиц допризывного возраста Гянджинского государственного университета Мамедова Аладдина Хатам оглу, лаборанта этой кафедры Гасымова Эльмира Музадиль оглу, бывшего директора ООО «Исмаиллинский олимпийский спорткомплекс» Гумбетова Тофига Муршюд оглу и Имамгулиева Азера было выдвинуто обвинение по статьям УК 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой), 32.4, 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно), 320.1 (подделка или незаконное изготовление удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Азербайджанской Республики, штампов, печатей, бланков) и 320.2 (использование заведомо поддельных документов, указанных в статье 320.1 УК), они были арестованы решением суда.

В настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре продолжаются необходимые следственно-оперативные меры, направленные на всестороннее расследование указанных противоправных действий по уголовному делу, полное выявление виновных лиц и круга граждан, чьи законные интересы были нарушены, а также обеспечение возмещения причиненного ущерба.

Генеральная прокуратура просит граждан страны и предпринимателей, столкнувшихся с подобными противозаконными явлениями, сообщить на «горячую линию» 161.

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