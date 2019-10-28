Исполнительная власть города Баку распространила информацию о приостановлении строительных работ, проводимых в Насиминском районе близ полной средней школы №54.

Как сообщили Report в ИВ Баку, несколько дней назад в ряде СМИ распространилась информация о строительстве в Насиминском районе высотного жилого здания недалеко от полной средней школы №54 им. Абдуллы Шаига. Для принятия соответствующих мер министерство образования обратилось с письмом в ИВ Баку. В связи с этим сразу же была создана комиссия, состоящая из представителей ИВ города Баку и Госкомитета по градостроительству и архитектуре, было проведено разбирательство.

В ходе разбирательства выяснилось, что выделение территории было осуществлено без заключений Госкомитета и других соответствующих структур. Распоряжение бывшего руководства ИВ Баку о разрешении на строительство здания было отменено.

В настоящее время рассматривается вопрос передачи указанного земельного участка школе.

Отметим, что прежним главой ИВ Баку был Гаджибала Абуталыбов.

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