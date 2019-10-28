В результате успешной операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью в Баку, задержан человек, незаконно носивший огнестрельное оружие и боеприпасы.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства внутренних дел, на основании полученной информации на проспекте Зии Буниятова был задержан житель Насиминского района Самир Мамедов. При обыске его автомобиля марки «Merсedes» были обнаружены и изъяты 1 пистолет Макарова и 8 патронов в его магазине. В показаниях задержанный признался, что оружие принадлежит ему.

По данному факту в отношении С.Мамедова в Следственном отделе главного управления возбуждено уголовное дело по статье УК 228.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств), в отношении него Наримановским районным судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Minval.az