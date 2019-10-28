29 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 19-22 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла, передает агентство АПА.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых северных и восточных районах возможны дожди, град, утром туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 11-16 градусов тепла.

Minval.az