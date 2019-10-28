Журналисты поинтересовались у министра обороны Армении Давида Тонояна в его отношением к международным откликам на провокационное заявление премьер-министра республики Никола Пашиняна «Карабах – это Армения, и все».

По словам Давида Тонояна, «армянские дипломаты умело отвечают на них».

В ответ на вопрос об отсутствии отклика на слова ведущего телеканала BBC о том, что «Карабах – это территория, на которой живут армяне» Тоноян призвал «не втягивать его в этот разговор».

Читайте также: BBC преподала урок международного права по Карабаху Пашиняну и Мнацаканяну

Тоноян также ответил на вопрос о том, как он представляет решение карабахского конфликта.

«Представляю только победу. Вопрос Карабаха решен», — важно сказал он.

Он также рассказал о ситуации на границе. По его словам, наблюдается относительное спокойствие.

Minval.az