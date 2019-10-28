Состоялась встреча министра обороны США Марка Эспера и министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова в рамках прошедшего в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заседания на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию «Решительная Поддержка» в Афганистане. Встреча состоялась по инициативе американской стороны, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

Стороны обсудили перспективы развития военных связей между Азербайджаном и США, как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, в том числе расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, а также вопросы региональной и глобальной безопасности.

В ходе встречи также состоялся широкий обмен мнениями относительно участия азербайджанских миротворцев в небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Minval.az