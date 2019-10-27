Азербайджан завоевал право на проведение Международного астронавтического конгресса. Такое решение было принято по итогам голосования, состоявшегося в ходе Генеральной ассамблеи Международной астронавтической федерации, который прошел в Вашингтоне, сообщили Sputnik Азербайджан в Azərkosmos.

Столица Азербайджана станет организатором астронавтического конгресса в 2022 году, и это право она завоевала в конкуренции с Сингапуром, Рио-де-Жанейро и Нью-Дели.

Стоит отметить, что Международный астронавтический конгресс проводится ежегодно с 1950 года и является одним из главных мероприятий подобного рода в сфере космической индустрии и служит платформой, объединяющей более чем шесть тысяч представителей космического сообщества, включая руководителей ведущих космических агентств, научных центров и международных организаций. Интерес к Международному астронавтическому конгрессу в последнее время заметно возрос благодаря участию в нем таких известных личностей, как Илон Маск и Джефф Безос.

Темой предстоящего в 2022 году в Баку конгресса станет «Глобальные сложности и возможности: дайте шанс космосу», а само мероприятие послужит усилению сотрудничества между агентствами и частными компаниями и организациями, действующими в космической сфере.

Заметим, что в ходе предвыборной кампании, поддерживаемой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на мероприятиях, проводимых в течение года Международной астронавтической федерацией был организован ряд мероприятий по пропаганде Азербайджана, его инфраструктуры и перспектив развития в космической сфере.

Добавим, что Баку не впервые примет Международный астронавтический конгресс: в 1973 году организатором этого глобального форума стал СССР, а прошел он 7-13 октября в Баку по инициативе великого лидера Гейдара Алиева.

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