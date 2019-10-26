Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Исламской Республики Пакистан Арифа Алви.
Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Дата: 2019/10/26 17:10
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
46
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мохаммеда-Банде. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Стоит подчеркнуть, что параллельно с «омолаживанием» Кабинета министров, Ильхам Алиев продолжает глубокие структурные реформы.
ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) объявили о начале пассажироперевозок скоростным поездом по железной дороге Баку-Тбилиси-Баку.
Жительница Дашкесана нанесла увечья своим детям.
В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных
Электропоезда, курсирующие по маршруту Баку-Бакиханов, 27 октября работать не будут. Об этом заявили в АЖД.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Афганистана Мохаммедом Ашрафом Гани, сообщает пресс-служба главы государства.
Что стоит за слухами о появлении в азербайджанской диаспоре в России новой радикальной организации?
В Ереване только начинают ее осознавать