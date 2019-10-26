В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных местах слабый туман, ветер северный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 12-16, днем — 20-23, в Баку ночью — 13-15, днем — 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80, днем – 50-55 процентов.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако вечером в отдельных северных и восточных районах ожидаются грозовые дожди, местами туман, ветер восточный.

Ночью 10-15, днем 20-25, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

В воскресенье на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим и слабые колебания метеорологических факторов, благоприятствующие метеочувствительным людям.

Minval.az