Сообщения об обострении ситуации и вооруженном столкновении между правительственными силами и протурецкими формированиями в сирийской провинции Эль-Хасака не соответствуют действительности. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.

По его словам, на границе с Турцией продолжается развертывание сирийской армии. «В настоящее время обстановка характеризуется как стабильная», — отмечается в сообщении.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что в населенном пункте Телль-Тамер на северо-западе провинции Эль-Хасака турецкие войска участвовали в столкновениях с подразделениями сирийской армии.

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