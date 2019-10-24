Турецкие войска и их союзники атаковали позиции сирийской правительственной армии на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.

По данным агентства, столкновения произошли в районе Таль-Тамра провинции Хасака. Сообщается, что турецкие силы пытались занять несколько деревень, сирийские войска ответили на нападение, но понесли потери. Точных данных о потерях не приводится.

Как пишет РБК, сообщается также о столкновениях курдских «Сирийских демократических сил» с турецкими войсками вблизи Рас-эль-Айна. По интформации, в этих столкновениях есть два раненых среди местных жителей.

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