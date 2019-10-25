В 2023 году в Азербайджане ожидается добыча 2972 кг золотой руды и концентратов, что на 11,8% меньше прогнозов на 2019 год.

Как говорится в прогнозе госбюджета на 2020 год, в 2019 году прогнозируется добыча 3370 кг золотой руды и концентратов, в 2020 году — 3300 кг.

Согласно документу, тенденция снижения добычи золота в стране будет наблюдаться и в 2021 году. Так, в 2021 году этот показатель ожидается на уровне 3240 кг.

Отметим, что в 2018 году в Азербайджане добыто 3475,7 кг золотой руды и концентратов.

Minval.az