25 октября супруги глав государств и правительств, принимающих участие в XVIII Саммите Движения неприсоединения в Баку, посетили Центр Гейдара Алиева.
С гостями встретилась первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
25 октября супруги глав государств и правительств, принимающих участие в XVIII Саммите Движения неприсоединения в Баку, посетили Центр Гейдара Алиева.
С гостями встретилась первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
Дата: 2019/10/25 22:08
Раздел: Азербайджан, Мир
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