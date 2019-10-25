25 октября супруги глав государств и правительств, участвующих в XVIII Бакинском саммите Движения неприсоединения, ознакомились с Ичеришехер.

Прогулка по Ичеришехер началась с ворот Гоша Гала, история которых берет начало с XII века. Во время прогулки по улице Кичик Гала гости отведали хлеб, испеченный в тендире.

Во время прогулки на электромобиле гостьи были подробно проинформированы о Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер», включенном в Список мирового наследия ЮНЕСКО, проводимых здесь ремонтно-реставрационных работах, благоустройстве. Было отмечено, что на территории Ичеришехер хранятся относящиеся к различным векам уникальные историко-архитектурные памятники.

Гостьи ознакомились с одним из шедевров архитектуры Востока – историко-архитектурным памятником мирового значения «Комплекс Дворца Ширваншахов». Было сообщено, что строения этого исторического памятника, сооруженного в начале ХV века, расположены на самой высокой точке одного из холмов Ичеришехер. Дворец отчетливо виден со стороны Каспийского моря и холмов вокруг города. Комплекс продолжает сохранять свое историко-архитектурное значение и в наши дни.

Супруги глав государств и правительств, прибыв в мечеть Бейляр, ознакомились с созданной здесь экспозицией «Священные реликвии». Было доведено до внимания, что в экспозиции представлены относящиеся к различным периодам старинные издания Корана, являющегося священной реликвией Ислама.

Затем гостьи были подробно проинформированы о необычных архитектурных особенностях памятника Девичья башня. Отмечалось, что Девичья башня, основа которой была заложена в VII-VI веках до нашей эры, в XII веке была реставрирована. Памятник высотой 28 метров, диаметром 16-16,5 метра состоит из башни цилиндрической формы и примыкающего к ней с южной стороны крупного опорного строения. Гостьи были проинформированы о музейном комплексе, созданном после консервационных работ в Девичьей башне.

Ознакомление с Ичеришехер произвело на гостей богатое впечатление.

Супруги глав государств и правительств, участвующие в Бакинском саммите Движения неприсоединения, пообедали в «Мугам клубе».

Minval.az