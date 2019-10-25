В рамках визита в Брюссель министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 25 октября встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, сообщает МО АР.

Стороны провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества Азербайджан-НАТО, а также вопросах региональной безопасности. М.Джоанэ выразил признательность за вклад Азербайджана в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане и энергетическую безопасности Европы, а также высоко оценил активность Азербайджана в развитии сотрудничества в области военного образования и платформы совместимости.

Министр обороны Азербайджана выразил признательность за поддержку НАТО территориальной целостности нашей страны.

Minval.az