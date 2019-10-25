25 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Николас Мадуро отметил высокий уровень организации XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за председательство на этом Саммите.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что Азербайджан будет успешно председательствовать в Движения неприсоединения.

На встрече была особо отмечена важная роль Бандунгских принципов в межгосударственных отношениях и подчеркнуто, что на основе этих принципов Движение неприсоединения вносит вклад в международный мир и безопасность. Была подчеркнута важность того, что Бандунгские принципы, в частности, независимость, суверенитет, территориальная целостность государств, невмешательство в их внутренние дела являются фундаментальными принципами международных отношений.

В ходе беседы также было отмечено значение усиления солидарности, взаимной поддержки и сотрудничества между государствами-членами в рамках Движения неприсоединения.

Minval.az